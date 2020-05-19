İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta karantinadaki vatandaşlar İstiklal Marşı'nı pencereden okudu

Yozgat’ta korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pencerelerden İstiklal Marşı’nı okudu.

Yozgat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pencerelerden İstiklal Marşı'nı okudu.


Kuveyt'ten gelmelerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yozgat'taki Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 248 vatandaş, yurdun penceresinden Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nı okuyarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Kurum personeli ve güvenlik görevlileri de hep bir ağızdan vatandaşlara eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.