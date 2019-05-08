Yozgat'ta Karayolu Trafik Haftası açılış töreni düzenlendi

Yozgat'ta Karayolu Trafik Haftası Açılış programı Yozgat Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlen törenle gerçekleştirildi.

Karayolu Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde il genelinde okullar düzeyinde trafik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken yılın trafik görevlileri ve yılın sürücülerine de ödülleri protokolü tarafından takdim edildi.

Düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Karayolları Trafik Haftasını kutlayarak “Bütün dünya ülkelerinde hep yaya önceliği vardır. Bugüne kadar maalesef memleketimizde araç öncelikliydi. Yaya daha geri plandaydı. Geçen yıl itibariyle sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun himayelerinde başlayan projeler çerçevesinde ‘Öncelik hayatın öncelik yayanın' projesi başladı. Bütün illerde uygulamalı alanlar oluşturuldu. Biz de bu uygulama alanlarında faaliyetlerimizi gerçekleştirdik” dedi. 2018 yılında şehir içinde yaşayan yaya ölümlerine de dikkat çeken Vali Çakır, “Şehir içerisinde herkesin hız limitine uyması lazım. Bu yollar otoban değil, insanların daha dikkatli olması lazım. Niyetimiz bunların hiçbirinin olmaması. Yaya yola adımını attığı an bütün trafiğin durması lazım. Yayanın adımı en büyük kırmızı ışıktır sloganımızın bu olması lazım. Önemli olan candır inşallah bunu Yozgat'ımızda en üst düzeyde uygularız. Bu anlamda çocuklarımızın bize katkısı çok büyüktür çocukların büyükleri uyarması lazım” şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ise “Karayolları Trafik Haftasındaki amacımız trafik güvenliği bakımından karayolunu kullanan yaya, yolcu ve sürücülerin dikkatini trafik olgusu üzerine çekerek insanları duyarlı hale getirmek ve farkındalık oluşturmaktır. Trafiğin unsurları içerisinde en savunmasızı olan şüphesiz yayalardır. İlimizde 2018 yılında il geneli polis sorumluluk bölgesinde 148 yayaya çarpmalı trafik kazası meydana gelmiş ve kazalar neticesinde 3 kişi hayatını kaybetmiştir. İlimizde 2018 yılında 255 bin 165 adet araç kontrol edilmiş yaklaşık 30 bin araç sürücüsüne, ilgili kanun ve yönetmelikte belirlenen maddelerden cezai işlem uygulanmıştır. Trafik kazalarının önlenmesi için sadece polisiye tedbirler ve denetimler yeterli değildir. Trafik denetimi ve ceza uygulamalarının trafik kazalarını azaltmadaki etkisi yüzde 18 seviyelerindedir. Trafik Tescil Ve Denetleme Şube Müdürlümüzce sürekli olarak artan denetim ve eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurulan stantları gezerken polis ekipleri de öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallarını anlattı. Düzenlenen törene Vali Kadir Çakır, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.