Yozgat'ta kasapların kıyma mesaisi sürüyor

Yozgat'ta Kurban Bayramı'nda etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kasaplarda yoğunluk oluşturdu.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Kurban Bayramı'nda kestikleri kurbanlıkların etlerini kıyma olarak hazırlatmak isteyen vatandaşlar, kasapların yolunu tuttu. Kasaplar ilçede müşterilerine hizmet vermek için bayramın 3. gününde de yoğun mesai harcadı. Kurbanlık etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar kasapların önünde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı için Çekerek ilçesine gelen Zülfikar Akdemir, “Kurban Bayramını kazasız belasız geçirdik. Kurban etinin bir kısmını kıyma çektirmek için kasaba geldik” dedi.

Bahattin Atik isimli vatandaş ise “Kurbanımızı kestik, paylarımızı dağıttık. Birkaç kilogramını da kıyma çektirmek için getirdik. Rabbim herkesin kurbanını kabul eylesin, hayırlı bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kasaplardan Adem Süzener de, “Vatandaşlarımızın kıymalarını çekiyoruz. Bu bayram çok yoğunuz, yoğunluk halen devam ediyor. Vatandaşın isteğine göre kurbanlarını ayarlıyoruz. Kimi bonfile, pirzola istiyor kimi de kıyma çektiriyor. Müşterilerimize yardımcı oluyoruz” ifadelerine yer verdi.