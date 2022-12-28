Yozgat'ta kayıp iki kişi, av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu

Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan ve iki gündür kayıp oldukları öğrenilen Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin'in cenazelerine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesinde hayvan alım satım işiyle uğraşan Ömer Yüksel (43) ve Hayrullah Çetin (48), Yozgat'ın Lök köyü yakınlarında kendilerine ait 66 LA 608 plakalı kamyonet içerisinde av tüfeği ile öldürülmüş halde bulundu. Köy halkının ihbarı üzerine Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ve il jandarma komutanlığı ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin'in 2 gün önce hayvan alımı yapmak için Sorgun'dan ayrıldıkları ve bir daha kendilerinden haber alınamadıkları öğrenildi.