Yozgat'ta kış lastiği denetimleri başladı

Yozgat Muslubelen mevkiinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda denetim gerçekleştirdi.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Sabah saatlerinden itibaren denetim noktalarında trafik ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı. Kış lastiği takmayan sürücülere kanun maddesi gereği ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.

Yozgat Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri Amiri İhsan Ayhan Delibaş, uygulamanın bugün yürürlüğe girdiğini ve denetimlere başladıklarını söyledi. Delibaş yaptığı açıklamada, "Kontroller şehirlerarası yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği var mı yok mu onlara dikkat ediyoruz. Kış lastiklerinin derinliklerine dikkat ediyoruz. Bu şartlara uymayan araçlara 2009'a 18 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uyguluyoruz. Lastiklerin dişleri yasal sınır 1.6 milimetre olması gerekiyor bu ölçümü kumpas isimli cihaz sayesinde yapıyoruz. Bu sınırın altında ise gerekli ceza işlemleri sürücülere uyguluyoruz" dedi.

Sürücüler ise kış lastiği zorunluluğundan ziyade can ve mal güvenliği için uygulamanın çok önemli olduğunu söyleyerek "Herkesin bu uygulamaya riayet etmesi gerekiyor. Vatandaş olarak bu uygulamaya uyma zorunluluğumuz var. Zaten ekipler de gerekli uyarıları ve kontrolleri yapıyorlar" şeklinde konuştu.