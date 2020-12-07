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Yozgat'ta Kısıtlamayı ihlal edenlere 378 bin 988 Lira ceza kesildi

Korona virüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı.


Yozgat kent merkezinde yapılan uyarılar ve alınan tedbirlere rağmen kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yazıldı. Ülke genelinde 4 Kasım 2020 Cuma günü saat 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması dün sabah saat 05:00'de sona erdi. 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması süresince Yozgat'ta yasaklara uymayan 137 kişiye toplam 378 bin 988 lira ceza kesildi.


İlk Kez Nisan Ayında Uygulanmıştı


Korona virüsü vakası Türkiye'de ilk kez Mart ayında görülmüş ve Nisan ayında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Nisan ayından Haziran ayına kadar hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı yürürlükte olmuştu.

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