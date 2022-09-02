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Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesi olan kişi hayatını kaybetti

Yozgat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın hastanın hayatını kaybetmesiyle bu yıl keneden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın hastanın hayatını kaybetmesiyle bu yıl keneden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.


Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki N.A. ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikâyetleri ile ilçe hastanesine başvurdu. Hasta burada yapılan ilk müdahalenin ardından kene şüphesiyle Yozgat Şehir Hastanesine oradan da Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA ) hastalığı şüphesiyle tedavi gören N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Bu yıl Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı da 5'e yükseldi.

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