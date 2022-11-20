Yozgat'ta kombi çalan hırsızlar tutuklandı

Yozgat'ta kombi çaldıkları iddiasıyla Ankara'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıhacılı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mutafoğlu 2. Etap konutlarından 7 kombinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda emniyet ekipleri, şüpheliler H.B, M.İ, N.Ş. ve İ.K'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ş., M.İ. ve H.B. tutuklanırken, İ.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin kombileri Ankara'da sattığını tespit eden emniyet ekipleri, çalınan kombileri belirleyerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına aldı.