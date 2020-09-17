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Yozgat'ta korona virüs kurallarına uymayan 380 kişiye 342 bin TL idari para cezası kesildi

Yozgat’ta korona virüs ile mücadele kapsamında kurallara uymayan 380 kişiye 342 bin lira idari para cezası kesildi.

Yozgat'ta korona virüs ile mücadele kapsamında kurallara uymayan 380 kişiye 342 bin lira idari para cezası kesildi.


Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan denetimler, il genelinde aralıksız devam ediyor.


Yozgat'ta alınan kararlarla maske takma zorunluluğu getirildiği andan itibaren “Kent Güvenlik Sistemi“ kameraları ile de tespit edilen toplamda 380 kişiye 342 bin TL idari para cezası kesildi.


Diğer yandan Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri polis uygulama noktalarında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması gerçekleştirdi. Kent merkezinde ise bekçiler maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

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