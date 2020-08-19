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Yozgat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi

Yozgat’ta korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Yozgat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.


Yozgat Lise Caddesi'ndeki denetime Yozgat Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Albay Ekrem Mengi ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk katıldı.


Vali Yardımcısı Ercan ve Belediye Başkan Yardımcısı Açıkgöz, iş yerlerini denetleyerek, işletmecilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.


İş yerlerine maskesiz müşteri alınmaması konusunda esnafı uyaran Ercan, insanların Covid-19 konusunda duyarlı olması, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını düşünerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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