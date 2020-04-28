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Yozgat'ta korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu oldu

Yozgat’ta korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanan 30 yaşındaki Özge Karaca, tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nden alkışlarla taburcu oldu.

Yozgat'ta korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanan 30 yaşındaki Özge Karaca, tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi'nden alkışlarla taburcu oldu.


Şiddetli baş ağrısı ve öksürük nedeniyle 21 Mart Salı günü Yerköy Devlet Hastanesine başvuran 30 yaşındaki Özge Karaca, korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıktığı için Yozgat Şehir Hastanesine gönderildi. Burada bir hafta süren tedavinin ardından Karaca, sağlığına kavuştu.


Hastane personelleri tarafından alkışlarla taburcu edilen Karaca, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


Hastane çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaca, “Tedavi sürecim çok güzel geçti. Hemşirelere, doktorlara teşekkür ediyorum, benimle çok iyi ilgilendiler. Hastalığı nereden kaptığımı ben de bilmiyorum. Öksürük vardı, şiddetli baş ağrım vardı. Yerköy Devlet Hastanesine gittim oradan tahlil yaptılar geceleyin de Yozgat Şehir Hastanesine ambulansla geldim. Burada 7 gün tedavi gördüm. Herkese teşekkür ediyorum, sağlık çalışanlarına minnettarım” dedi.

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