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Yozgat'ta küçükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

Yozgat’ın Çayıralan ilçesi Konuklar Beldesi’nde küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıktan sonra yakalanan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Konuklar Beldesi'nde küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıktan sonra yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Konuklar Beldesi'nde M.E. isimli vatandaşa ait 13 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan operasyonda olaya karışan şüphelilerden A.A, S.G, H.K ve M.İ. Çayıralan ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A, S.G. ve M.i tutuklanırken H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yapılan operasyonda ele geçirilen 13 küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.

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