Yozgat'ta küçükbaş hayvan sayısı artırılacak

Yozgat'ta köyden kente göçün azaltılması, küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi ve sayısının artırılması amacıyla ‘Bozok yaylasında yaşamak için bir “Sürü” nedenim var' projesinin protokolü imzalandı.

Yozgat'ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan ‘Bozok yaylasında yaşamak için bir “Sürü” nedenim var' projesinin protokolü Yozgat Valisi Ziya Polat ile bir banka temsilcisi arasında valilik konferans salonunda düzenlenen törenle imzalandı.

Bu proje ile Yozgat genelinde 340 bin olan küçükbaş hayvan sayısının 500 bine çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında il genelindeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 7 yıl ödemeli 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Bu kredinin 100 bin lirası ise faizsiz üreticinin istifadesine sunulacak.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Polat, il genelinde küçükbaş hayvan sayısını 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, “İlk başta amacımız 500 bin küçükbaş hayvanı Bozok yaylasında otlatmak, bu hayvanlarla beraber kırsal kalkınmaya, yerel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Burada kaygımız, köylerimizde koyun yetiştiriciliğini, küçükbaş yetiştiriciliğini daha iyi nasıl getirebiliriz. Bozok diyarı tarımda Türkiye'de ilklerde olan illerden. Mercimekte Türkiye'de birincisi, nohutta ikinciyiz. Şeker pancarında yüzde 10-12 civarında üretimimiz var. Bozok Diyarı aynı zamanda hayvancılık sektöründe önemli bir sektör olduğunu biliyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Proje kapsamında üreticiler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurularını bugün itibariyle yapabilecek.