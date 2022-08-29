Yozgat'ta “Kur'an-ı Kerim-i Yüzünden Güzel Okuma” yarışması finali yapıldı

Hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, Yozgat'ta düzenlenen “Kur'an-ı Kerim-i Yüzünden Güzel Okuma” yarışması İç Anadolu bölge finaline katıldı.

Kur'an kurslarına katılımı artırmak ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla yarışma yapıldı. Bu çerçevede hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler arasında “Kur'an-ı Kerimi Yüzünden Güzel Okuma” yarışmasının İç Anadolu bölge finali Yozgat'ta düzenlendi. Yozgat İl Müftülüğü Bilal Şahin Külliye Camii'nde yapılan yarışmanın komisyon başkanlığını Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Açık, komisyon üyeliğini ise Yozgat İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut ve Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Hamdi Çelik yaptı. Yarışmaya Yozgat, Ankara, Aksaray, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Konya ve Nevşehir Müftülüklerini temsilen il birincileri katıldı.

Bayan ve erkek öğrenciler olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen ve öğrenciler arasında kıyasıya geçen yarışma sonucunda, kız öğrenci kategorisinde Yozgat Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Havin Hülya Kavak, 14 Eylül Çarşamba günü Zonguldak' ta yapılacak Türkiye finaline bölge birincisi olarak katılmaya hak kazandı. Erkek öğrenci kategorisinde ise Kayseri Melikgazi Taşçıoğlu Erkek Yatılı Kur'an Kursu hafızlık öğrencisi Enes Altunel, 17 Eylül Cumartesi günü Denizli'de yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışma sonrası konuşan komisyon başkanı Ahmet Açık, “Kulaklarımız nasiplendi, kalplerimiz nasiplendi, Kur'an'ın lafzı ile de inşallah nasipleniriz. Rabbimin kelamını hafızlık öğrencilerimiz en güzel şekilde icra etmek için çaba gösterdiler. Rabbim bereketini onlara nasip eylesin. Öğrencilerimizin hocalarına teşekkür ediyoruz. Yozgat İl Müftülüğüne teşekkür ediyoruz.” dedi.

Etkinlik sonrası yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediye takdim edildi.