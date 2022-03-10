İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta kurt oyun parkına indi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt, bir oyun parkında görüntülendi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt, bir oyun parkında görüntülendi.


Yozgat'ta olumsuz hava koşullarından yaban hayatı da olumsuz etkileniyor. Ormanlık alandan sabah saatlerinde şehir merkezine inen kurt, Şekerpınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında görev yapan Sarıkaya Belediyesi ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Park çevresinde bir süre dolaşan kurt, belediye ekiplerini fark edince parktan ayrılarak gözden kayboldu. Belediye görevlileri, kurdun gittiği yöndeki ormanlık alana yiyecek bıraktı.

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