Yozgat'ta kurumlar arası voleybol turnuvası tamamlandı

Yozgat'ta kurumlar arası birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla 3 Kasım'da başlayan turnuvaya, 16 takım katıldı. Eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü final müsabakasında karşı karşıya geldi. Rıza Kayaalp Spor Salon'unda oynanan final müsabakasını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü 3-0 mağlup eden İl Emniyet Müdürlüğü kazandı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi ile Yozgat Belediyesi ise üçüncülük dördüncülük müsabakasında karşı karşıya geldi. Müsabakayı 2-1 kazanan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi turnuvanın üçüncüsü olurken, Yozgat Belediyesi ise dördüncü oldu.

Final müsabakasını seyircilerin arasında izleyen Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü takımından Akın Bektaş, “Kurumlar arası voleybol turnuvasına yoğun bir katılım oldu. Hep beraber dostluk içinde bir turnuva geçirdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir final maçı gerçekleştirdik, güzel bir turnuva oldu. İl Emniyet Müdürlüğü olarak birincilik kupasını kazandık ve çok mutluyuz. Kurumlar arası turnuvalar her zaman moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Birlik ve beraberliğimiz için bu tür turnuvalar çok önemli. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Turnuvanın ikincisi olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı oyuncusu Hüseyin Gökhan Sarı ise, “Dostluğun, kardeşliğin ve bütünleşmenin yine bir örneğiydi bu turnuva. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi iki önemli kurumun karşı karşıya gelmesi de ayrıyeten güzeldi. Turnuvayı düzenleyen herkese, oyunculara teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.