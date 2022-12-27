Yozgat'ta kütüphanesiz okul kalmadı

Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi doğrultusunda Yozgat genelinde 93 kütüphane daha açılarak toplam 302 kütüphaneye ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve 26 Ekim 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi doğrultusunda Yozgat'ta kütüphanesi olmayan 93 okula yeni kütüphane yapıldı. Bu sayı ile okullar ve halk eğitim merkezleriyle birlikte il genelinde 302 kütüphaneye ulaşılarak kütüphanesiz okul kalmadı.

Diğer taraftan kent genelinde Yozgat Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan “Kitaplara Göz Değsin” projesi ile de 408 bin 367 kitap toplanarak okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi sağlandı. Proje öncesi il genelinde 95 bin 986 olan kitap sayısı 504 bin 353'e yükseldi.

“Proje ile 93 kütüphane kazandırıldı”

Proje doğrultusunda Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu'na kurulan Şehit Nuri Tanışman Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, il genelinde kütüphanesiz okul kalmadığını söyledi. Yazıcı,

“Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ülkemiz genelinde yürütülen ‘Kütüphanesiz Okul kalmayacak' projesi doğrultusunda ilimizde kütüphanesi olmayan 93 tane okulumuza bakanlığımız tarafından gönderilen ödenekle kütüphane kurulumu yapıldı. Bunlar içerisinde 14 tane geri dönüşüm kütüphanesi yapıldı. İlimizde halk eğitim merkezleri de dahil 302 binamız var bu binaların tamamında da kütüphane kurulmuş vaziyette. Bundan sonraki süreçte de tüm kütüphanelerimizin zenginleştirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

“Kitap sayımız 504 bin 353'e ulaştı”

Proje ile il genelindeki kitap sayısının da artığını aktaran Yazıcı, “Bu projemizin amacı çocuklarımızın kitaplarla daha fazla hemhal olması hem akademik hem de duygusal gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Yine aynı şekilde kampanya çerçevesinde önceden ilimiz genelindeki kütüphanelerde 95 bin kitabımız varken ‘Kitaplara Göz Değsin' ismi ile başlattığımız kitap toplama kampanyasıyla 408 bin 367 kitap toplanmıştır. Bu sayı ile birlikte toplam kitap sayımız 504 bin 353'e ulaşmıştır. Yine bakanlığımız tarafından gönderilen ödeneklerle okullarımızda kütüphanelerin zenginleştirilmesi için gerekli kitap alımlarını yapıp okullarımıza teslim ettik. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kütüphanede çalışmak çok faydalı oluyor”

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Ali Şahingöz, kütüphanelerden gerektiği kadar faydalandıkları söyleyerek, “Kütüphanenin bize çok faydası var. Buraya gelip ders çalışabiliyoruz, kitap okuyabiliyoruz ayrıca burada internet erişimi olduğu için ondan da faydalanabiliyoruz. Kütüphanede çalışmak bize çok faydalı oluyor. Özellikle bu yıl LGS'ye girecek arkadaşlarım için çok faydası var” ifadelerine yer verdi.

“Dersten arta kalan zamanımı kütüphanede geçiriyorum”

Öğrencilerden Buse Yanıker de, “Kitap okumak için kütüphaneden faydalanabiliyoruz. Bilgisayarlardan ödevlerimizi araştırmak ve ders çalışmak için kütüphaneye geliyoruz. Sınavla ilgili Eba Tv'den yararlanıyoruz. Anlamadığım konuları buradan dinliyorum. Burada kaynaklarımız var onlardan yararlanıyoruz. Dersten arta kalan zamanımı kütüphanede geçiriyorum” diye konuştu.