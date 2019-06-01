Yozgat'ta LGS heyecanı yaşandı

Yozgat'ta Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı. Sınavın yapılacağı okullara gelen öğrenciler içeride, veliler ise dışarıda ter döktü.

Yozgat'ta 24 okulda 4 bin 654 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı. İki oturumda gerçekleştirilecek olan sınavın ilk oturumu 09.30 ikinci oturumu ise 11.30'da başladı. Yozgat'ta sınav öncesinde öğrenciler, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava girecekleri okula geldi. Öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgelerini göstererek okula girdi. Sınava girecek öğrenciler kadar onlara eşlik eden velilerin de heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler içeride ter dökerken veliler ise dışarıda heyecanlı bir şekilde beklediler. Veliler, Kuran-ı Kerim okuyarak çocuklarına destek oldular.

Öte yandan sınavın başlamasına yakın sürede gelen bazı öğrencilerin koşuşturdukları görüldü. Yozgat'ta 558 gözetmenin görev aldığı LGS'de görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları da gözlendi.