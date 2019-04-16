Yozgat'ta madımak tezgahlara indi

Yozgat'ta ilkbahar aylarıyla birlikte köylerde kadınlar tarafından kırlarda ve harman yerlerinde toplanarak pazarda satışa sunulan madımak, taze tüketildiği gibi kurutularak ve konservesi yapılarak kışın da tüketilebiliyor. Tezgahlardaki yerini alan madımağın kilosu 10 ila 12 TL'den satışa sunuluyor.

Un pazarı esnaflarından Hakkı Yalçın, ilkbaharın gelmesiyle birlikte madımak satışına başladıklarını söyleyerek “Yozgat'ın köylerinden kadınların topladıkları madımaklar, pazardaki yerini almaya başladı. Kadınlar topluyor biz de onlardan alıp pazarda satıyoruz. Madımak satışı 15 Mayısa kadar devam eder. Kilosu 10 ila 12 TL arasında değişiyor. Şu an için beklediğimiz satış olmasa da ilerleyen günlerde satışların artacağını düşünüyorum” dedi.

Pazara madımak almak için gelen Erdal Başer ise, “İlkbahar mevsiminin gelmesiyle madımak satışları başlıyor, biz de hem yemeğini yapmak için hem de konservesini yaparak kışa hazırlık için madımak almaya başladık. Fiyatlar geçen yıla göre yüksek olsa da biz madımaktan vazgeçemiyoruz” şeklinde konuştu.