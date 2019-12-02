Yozgat'ta manda sayısı 4 kat arttı

Yozgat'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek ve teşvikleriyle manda varlığı büyük oranda arttı. 7 yıl önce bin 702 civarında olan manda sayısı 4 kat artarak 4 bin 170'e ulaştı.

2011 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan adına türkülerin yazıldığı, eti, sütü ve özellikle kaymağından yoğun şekilde istifade edilen manda yetiştiriciliği, devlet teşvikleri ile gelişerek yaygınlaşıyor. Ortalama ömürleri 22 yıl ağırlıklıları ise bir tona yaklaşan mandalar, verilen desteklerle yeni girişimciler için tercih sebebi oluyor. Manda ıslah projesi ile Yozgat'ta 7 yıl önce bin 702 civarında olan manda sayısı 4 kat artarak 4 bin 170'e ulaştı. 2011 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan teşvik sayesinde Yozgat'ta manda varlığı büyük oranda artış gösterdi. Sütü inek sütünden 3-4 kat daha pahalı ve değerli olan bu açıdan üreticisinin yüzünü güldüren manda yetiştiriciliği, destekleme projesi ile il genelinde gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

6 yıldır Yozgat'ın Çekerek ilçesi Beyyurdu köyünde mandacılıkla uğraşan Muhammet Ali Varlı, mandacılığı severek yaptığını söyleyerek “Bu işe hevesimiz bir tane manda ile başladı. Bundan 3 yıl önce Damızlık Yozgat Manda Yetiştiriciler Birliği Kooperatifi kuruldu, buradan büyük çaplı destek alıyoruz. Mandanın bakımı diğer hayvanlara göre kolay ama biraz asabi. Biz bunların çoğunu elimizle sağıyoruz makineyle sağamıyoruz. İneğe göre verimi 3-4 kat daha fazla getirisi de yüksek. Erkek hayvanları da kurbanlıkta ve kesimde değerlendiriyoruz. Bu işi severek yapıyorum ömrümün yettiği kadar da yapacağım. Hayvanlarımıza yıllık 650-700 lira kadar destek alıyoruz yavruları için de 350-400 lira destek alıyoruz bu da yemini, samanını bol bol karşılıyor. Yoğurdunu sütünü de satıyoruz bu şekilde evimizin geçimini sağlıyoruz” dedi.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaettin Özdemir ise devlet teşvikleriyle son yıllarda Yozgat'ta manda sayısının arttığını söyleyerek “Yozgat'ta 2012 yılında bin 702 tane manda varlığımız vardı. Biz o dönemde manda birliğini oluşturduk. Manda birliği üzerinden Manda Halk Eliyle Islah Projesini hayata geçirdik. O dönemde 800 tane anaç manda temin ettik ve bunun üzerine ıslah projemizi başlattık. Daha sonra bununla ilgili eğitim çalışmalarımız, bilinçlendirme çalışmalarımız oldu. O günden bugüne en son verilere göre 4 bin 170 adet manda varlığımıza kavuştuk. Bundan sonra da git gide bu sayı artacak” şeklinde konuştu.

Manda üreticilerinin ürettikleri manda yoğurdu ve kaymağının Ankara başta olmak üzere diğer illerin pazarında yer aldığını da dile getiren Özdemir, Yozgat'ta üretilen bu ürünlerin dış piyasada hakkettiği yere ulaşacağını söyledi.

Halk Elinde Hayvan Islahı projesi ile üreticiye desteklerin devam ettiğini de anlatan Özdemir, “Proje kapsamında anaç manda ve yavrusuna bin 500 lira gibi bir destek veriliyor. Proje dışında normal destekte ise anaç ve yavrusuna 250-500 lira arası destek veriliyor. Devletimizin verdiği bu destekten üreticimiz gayet memnun, bu sayede ilimizde manda sayımız bugün 4 binlere kadar çıktı” ifadelerine yer verdi.