Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı

Yozgat’ta mevsimin ilk karı Akdağmadeni ilçesine yağdı.
Yozgat'ta mevsimin ilk karı Akdağmadeni ilçesine yağdı. Kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.
Akdağmadeni ilçesinde yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Mevsimin ilk kar yağışını heyecanla karşılayan çocuklar, beyaza bürünen sokaklarda kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte ilçede seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.
Kar yağışını fırsat bilerek sokağa çıkan Muhammed Kerim Yıldız, “Yozgat Akdağmadeni'ne mevsimin ilk karı yağdı. Sevinçliyiz, kartopu oynamaya çıktık. Yarın okullar tatil, kardan adam yapmayı düşünüyoruz” dedi.