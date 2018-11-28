Yozgat'ta Millet Kıraathanesi açılacak

Millet Kıraathanesine dönüşecek binada incelemelerde bulunan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana şehrin kültür, sosyal, sanat hayatını artırmaya yönelik olarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Kazım Arslan,"Bunlar konaklar ve kültür merkezleri etrafında şekillenen çalışmalardı. Yozgat'ın son 5 yıldır bu konuda ne kadar ciddi mesafe aldığını da bütün hemşerilerimiz yakinen biliyor. İnşallah temennimiz bunların artarak devam etmesidir. Bugün bir çalışma daha başlattık. Belediyemize ait bazı boşalttığımız şehir merkezindeki birimlerimizin bulunduğu parkın içerisindeki binayı da Millet Kıraathanesi olarak halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Çünkü şehir merkezinde insanlarımızın hoşça vakit geçireceği mekanlara ihtiyaç var. Bu noktada bu binanın heder olmasını da istemedik" dedi.

Binanın bir dönüm içerisinde yaklaşık 250 metrekare alana sahip olduğunu söyleyen Arslan, "Şehir merkezindeki yeşil alan içerisinde belediyemizin önündeki o güzel estetik binayı millet kıraathanesi olarak açacağız. Hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Çalışmayı bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Burada iki büyük salon, 2 küçük salon olacak. Küçük salonlar daha küçük gruplarla sohbet edileceği mekanlar olacak. Büyük salondan birisi oturulup çay kahve içilecek. Biri de kütüphane olarak okumaya yönelik gençlerin ders çalışıp kitap okuyacağı mekan olacak. Burasını bir ay içinde tamamlayın halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.