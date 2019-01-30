Yozgat'ta Millet Kıraathanesi açıldı

Kütüphane, okuma salonu, grup çalışma odası ve oturma odası şeklinde 4 bölümden oluşan kıraathaneye gelenlere ücretsiz ikramda da bulunulacak. Millet Kıraathanesi'nin açılışında konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kıraathanenin insanların sohbet edebileceği, dinlenebileceği, gençlerin, çocukların ders çalışabileceği, kütüphane gibi kullanabileceği mekan olduğunu söyledi.

Kütüphanenin 4 bölümden oluştuğunu ve asıl amacın sohbet, çalışma, kültür ve sanata katkıda bulunmak olduğunu dile getiren Arslan, "Burada insanlarımıza okumayı hatırlatmak ve teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca burada belli günlerde okuma saatleri, sohbet saatleri olacak, şair ve yazarlarımızla, konusunda uzmanlarla sohbet programları düzenleyeceğiz. Bunun dışında günün belli saatlerinde ikramlarımız olacak. Yozgat insanına kültür ve sanat alanında çok güzel bir mekanı hediye etmiş olacağız, inşallah bu mekanlar artarak devam eder" dedi.

Millet Kıraathanesi'nin açılışına katılan vatandaşlar ise burasının Yozgat'a kültür ve kalite katacağını söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Programın ardından Millet Kıraathanesi hizmete açıldı, katılımcılara da çay ve salep ikram edildi.