Yozgat'ta Milli Savunma Üniversitesi Sınavı heyecanı yaşandı

Yozgat'ta Öğrenci ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı.

Yozgat'ta Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 okul 221 salonda gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında binalar sınav öncesi Yozgat Belediyesi ekiplerince temizlenerek dezenfekte edildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına giren adaylar, sosyal mesafeye dikkat edilerek sınav salonlarına alındı.

Adaylar bina girişine konulan dezenfektan ile ellerini dezenfekte ederken görevliler tarafından adaylara maske ve ıslak mendil dağıtıldı. Adaylar güvenlik görevlilerince baştan aşağı aranarak sınav salonlarına alındı.

Adaylar, sınav binasına girişte sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları yönünde görevliler tarafından sıklıkla uyarıldı.

Sınava geç kalmak istemeyen bazı adayların koşarak sınav salonlarına geldikleri görüldü.