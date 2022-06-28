Yozgat'ta ‘mor şölen' ilgi odağı oldu

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan, kokusu ve mor rengiyle dikkat çeken lavanta adası, başta fotoğraf meraklıları olmak üzere binlerce kişinin ilgi odağı haline geldi. Çekerek Lavanta Adası'nda açan lavantalar, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine seyir zevki yaşatıyor.

Yozgat´ın Çekerek ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi tarafından tek parselde lavanta adası oluşturuldu. Çekerek Barajı etrafında oluşturulan lavanta adasına bin 500 dekar alanda 250 bin lavanta toprakla buluşturuldu. Oluşturulan lavanta adasında, ahşap seyir terasları, kamelyalar, lavanta bahçeleri, gezinti yolları, iskele ve kafeterya, solar paneller, çocuk oyun alanları, balon kalkış yeri gibi sosyal donatılar bulunuyor. Çekerek Barajı manzaralı lavanta adasına gelen birçok ziyaretçi, mor çiçekler arasında dolaşıp, fotoğraf çektiriyor. Doğa ve fotoğraf sanatçıları da bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için lavanta adasının yolunu tutuyor. Gerek hafta içi gerekse hafta sonu binlerce vatandaşın ziyaret ettiği lavanta adası, şimdiden bölgenin turizm merkezi haline gelmeye başladı.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yerelden kalkınma modeli doğrultusunda ilçeye kazandırılan Çekerek Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinde lavantalardan kozmetik ürünler de elde ediliyor. Kooperatifte çalışan kadınlar, lavanta sabunu, kremi, kolonyası, lavanta yağı üretimi yaparak ev ekonomilerine de önemli katkı sağlıyor.

Lavanta adasını ziyaret için gelen Cevahir Solmaz, “Çok mutluyuz böyle bir imkana sahip olduğumuz için doğa harikası ve muhteşem bir manzaraya sahibiz. Buraya geldiğimiz zaman huzurlu oluyoruz. Bu güzelliği yaşamak ve anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekip anıları biriktiriyoruz. Çok güzel harika bir manzaraya sahip ve sık sık ziyarete geliyoruz. Hafta sonları vakit geçirebileceğimiz nezih bir ortam. Burası hem kokusu hem de manzarası ile büyüleyici bir güzelliğe sahip” dedi.

Lavanta adasını gezmeye gelen Emine Haskan ise, “Biz burada üniversite öğrencisiyiz. İlçemizde lavanta adası oluşturuldu. Biz bu durumdan çok memnunuz, arkadaşlarımızla buraya gelip eğlenerek fotoğraf çekiniyoruz. Buranın kokusu ve manzarası insanı büyülüyor. Burası çok güzel fotoğraf çekiniyoruz, arkadaşlarımızla güzel anılar biriktiriyoruz” şeklinde konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Hasan Çelik de, “Doğa ve fotoğraf tutkunları için mükemmel bir manzara. Biz de bugün kadrajımıza güzellik katsın diye Çekerek Lavanta Adasını seçtik. Gerçekten eşsiz manzarası barajıyla ve lavantalarıyla son derece görsel bir şölen sunuyor. Biz de bu şölenden kendi adımıza faydalanmak istedik. Tüm doğa ve fotoğraf tutkunlarını buraya davet edebilirim” ifadelerine yer verdi.