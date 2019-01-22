Yozgat'ta muhtarlar seçmen sayılarının azalmasından dertli

Yozgat'ta yaklaşık 6 bin seçmen şehirde ikamet ederken, muhtarlık ve belde belediye başkanı seçimleri için adreslerini köylere taşıdı.

Yozgat'ta 25 mahallede 110'un üzerinde muhtar adayı, 31 Mart yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şehirde ikamet ederken muhtarlık ve belde belediye başkanı seçimleri için adreslerini köylere taşıyan seçmenlerin olduğunu belirten muhtarlar, Yozgat merkezde seçmen sayılarının düşmesinden endişe ediyor. Medrese Mahallesi Muhtarı ve muhtar adayı Mustafa Bölükbaşı, kendi mahallesinden yaklaşık 250 seçmenin adreslerini köylere taşıdığını söyledi.

Ocak ayının sonunda kesin listelerin seçmen kâğıtlarıyla askıya çıkacağını belirten Bölükbaşı, şehirde yaşayıp köy muhtarlığı ve belde belediye başkanlığı için adreslerini köylere aldıran seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu kararıyla, oy kullanma hakkından mahrum bırakılacağını dile getirdi. Yozgat'ta 25 mahallenin her birinde en az 250 seçmenin köylere adres taşıdığını hatırlatan Bölükbaşı, merkezde seçmen sayısının yaklaşık 6 bin azaldığını sözlerine ekledi.