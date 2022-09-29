Yozgat'ta öğrenciler “Hayata saygı duruşu” sloganıyla yaya geçitlerini kırmızıya boyadı

Yozgat'ta ilkokul öğrencileri İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya doğrultusunda yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Yozgat'ta Milli Eğitim Vakfı Okulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya çerçevesinde program düzenlendi. Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı. Öğrencilere daha sonra polis şapkası, boyama ve bilgilendirici eğitim seti ile düdük dağıtıldı.

Etkinliğe AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve öğrenciler katıldı.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla bu etkinliğin yapıldığını söyleyen Vali Ziya Polat, “Trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' mottosuyla çalışmalar devam ediyor.

Çocuklarımıza trafik eğitim parkında eğitimleri de verdik, vermeye devam edeceğiz. Biz trafik eğitim parkında trafik bilinciyle yetişen neslin yanında aynı zamanda hayata dair bilgiler de veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.” dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise yayaların ve diğer canlıların kendileri için önemli olduğunu belirterek sürücülerin trafikte yayalara öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, il genelinde yaya geçitlerinde boyama çalışmaları sürdüğünü söyleyerek, “Biz de Yozgat Belediyesi olarak okulların açılmasıyla birlikte de yaya geçitlerinin hepsini boyalı hale getirdik. Sadece okul önlerinde değil, caddelerimiz de, sokaklarımızda da yaya geçitlerini boyayarak hazır hale getirdik.” şeklinde konuştu.