Yozgat'ta öğrenciler kitap okumaya teşvik ediliyor

Yozgat'ta Yunus Emre İlk ve Ortaokulu öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak ve öğrencilerin kitap okumaya olan ilgilerini artırmak için başlatılan, '15 Kitap 15 Yeni Arkadaş Yunus Emre Okuyor' projesi kapsamında hazırlanan kitaplar öğrencilere dağıtıldı.

Yunus Emre İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek projeyi başlatan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, hazırlanan kitapları okumaları için öğrencilere dağıttı. Hazırlanan proje ile her sınıfa 15 kitap dağıtıldı ve bu kitapların istenilen süre içerisinde öğrenciler tarafından okunması istendi. Proje kapsamında okunan kitaplarla ilgili sınav yapılarak en başarılı ilk 3 öğrencinin ödüllendirilmesi planlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,"Okul kültürünü geliştirme ve farkındalık oluşturma adına yapılan kitap okumaya teşvik etmeyle ilgili yapılan bu tarz projeler, öğrencilerimiz açısından son derece önemli. Aynı zamanda öğrencilerimize estetik duygusu kazandırma ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeye yönelik büyük katkı da sunacaktır." dedi.