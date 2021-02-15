Yozgat'ta öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanı yaşadı

Yozgat'ta uzun bir aranın ardından köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitime başlandı.

Yozgat'ta 123 okulda 10 bin 628 okul öncesi ve ilkokul öğrencisi eğitim öğretime başlamanın sevincini yaşadı.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Esenli Köyü İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Korona virüs tedbirlerinin alındığı okulda Vali Polat, öğrenciler ile sohbet etti.

Öğrenciler teneffüs aralarında arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak oyun oynadı.

Öğrencilerin okullarını, okulların da öğrencilerini özlediğini belirten Polat, "Umarım bu süreci de en iyi şekilde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak atlatırız ve 1 Mart'ta da ikinci aşamayı açarız. İlerleyen zamanda da tüm öğrencilerimizi okullarda görürüz. Tedbirlerimize uyarsak çocuklarımız en kısa zamanda okullarıyla buluşacaktır" dedi.

Öğrencilerden Sümeyye Altınok, okulu çok özlediğini söyleyerek “Uzaktan eğitimle arkadaşlarımla yan yana gelemiyoruz ve onları çok özlüyorum. Okulumu ve öğretmenimi de özlemiştim. Uzaktan eğitimde öğretmenimi de fazla göremiyorum. Yüz yüze eğitim daha güzel oldu" şeklinde konuştu.

Merve Saraç ise okulların açıldığı için mutlu olduğunu söyleyerek “Yüz yüze eğitim çok güzel. Arkadaşlarımla birlikte oluyoruz. Okulda maske ve mesafe kurallarına dikkat ediyorum” ifadelerine değindi.