Yozgat'ta öğrencilerin okul servisi tepkisi

Yozgat merkeze bağlı Güneşli köyünde okulları olmadığı için taşımalı sistemle Musabeyli köyündeki Şehit Mustafa Uğur İlk ve Ortaokuluna giden öğrenciler, servise 16 öğrenci yerine çok sayıda öğrenci alındığını iddia ederek tepki gösterdi. Sene başından itibaren köylerine servis aracı verilmediğini ve tek servisin Bacılı, Sağlık ve Güneşli köyündeki öğrencileri taşıdığını iddia eden öğrenciler, saat 08.00'da okulda olmaları gerekirken servisin diğer köydeki öğrencileri de alması nedeniyle okullarına 1 saat gecikmeli ulaştıklarını iddia etti. Bazen servise 16 kişi yerine 30 öğrencinin bindiğini üst üste ve ayakta yolculuk yaptıklarını da iddia eden öğrenciler bu durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Okul bitiminde ise öğrenciler yarım saat boyunca servis bekledikten sonra evlerine gittiklerini ileri sürdü.

Bir öğrenci, “Ben derslerime geç kalmak istemiyorum. Bu sene sınava da gireceğim. Durmadan okula geç geliyorum. Yok yazılıyorum. Eğer derslere geç kalmaya devam eder sınavı kazanamayacağım. Sabah saat 9'da gelip bizi alıyorlar sürekli böyle oluyor. Akşam da üç köyü yükleyerek çok kişiyle üst üste ayakta gidiyoruz. Şu anda serviste yok, bekliyoruz” dedi.

Başka bir öğrenci de, “Hep geç kalıyoruz, 09.30 gibi okula gidiyoruz, servisin geç gelmesinden okula geç kalıyoruz. Bursluluk sınavına gireceğim. Serviste 30-35 kişi oluyoruz, 3 köyden öğrenci alıyorlar” şeklinde konuştu.

Servis içerisindeki görüntüleri çekip aileleriyle paylaşan Güneşli köyü öğrencilerinin velileri ise durumu yetkililere bildirdi.