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Yozgat'ta okul servisleri denetlendi

Yozgat’ta okul servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ekiplerince denetlendi.

Yozgat'ta okul servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ekiplerince denetlendi.


Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Yozgat'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servis araçlarına ve sürücülere yönelik kontroller yapıldı. 3 ayrı noktada 5 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri incelendi. Ayrıca ekipler, öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

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