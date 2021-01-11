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Yozgat'ta okullarda İstiklal Marşı okundu

Yozgat’ta, pandemi dolayısıyla uzun zamandır okullarda okunamayan İstiklal Marşı, tüm okullarda, okul yöneticileri, öğretmenler ve görevlilerin katılımıyla okundu.

Yozgat'ta, pandemi dolayısıyla uzun zamandır okullarda okunamayan İstiklal Marşı, tüm okullarda, okul yöneticileri, öğretmenler ve görevlilerin katılımıyla okundu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine bugün tüm okullarda eş zamanlı İstiklal Marşı okundu. Yozgat'ta Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda düzenlenen törende bayrak değişimi yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.


Okul bahçesinde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul yöneticileri, öğretmenler ve okul çalışanları katıldı.


Tören sonrası konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine bu gün sabah saat 10.00 da bütün okullarda bayrak töreninin yapıldığını belirterek, “Temennimiz uzun bir aradan sonra bayrak törenlerini öğrencilerimizle birlikte yapmaktır' dedi.

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