İhlas Haber Ajansı

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Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5’i ağır 15 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Yozgat-Ankara yolu Buruncuk köyü mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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