Yozgat'ta otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir kafeye daldı. Kazada sürücü ve kafede bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Lise Caddesi'nde meydana geldi. Yücel G. idaresindeki 66 AAD 284 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan bir kafeye daldı. Kazada sürücü ile kafede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kafede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.