Yozgat'ta otomobil köprüden düştü: 1 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat'ın Yerköy ilçesinin Sarayköy yakınlarında meydana geldi. Yerköy'den Yozgat'a giden Yusuf E. yönetimindeki 06 SC 418 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden düştü.
Kazada yaralanan sürücü Yusuf E, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.