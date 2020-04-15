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Yozgat'ta pazar yerlerinde korona virüs tedbirlerir

Yozgat’ta pazar yerlerinde korona virüse kaşı uygulanan önlemlere hem esnaf hem de müşteriler dikkat ediyor.

Yozgat'ta pazar yerlerinde korona virüse kaşı uygulanan önlemlere hem esnaf hem de müşteriler dikkat ediyor. Pazar esnafı ve müşteriler, maske ve eldiven takarak sosyal mesafeye de uyuyorlar.


Yozgat'ta her hafta Çarşamba günü kurulan sebze ve meye pazarında korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Pazar esnafı eldiven ve maske takmadan satış yapmazken maskesiz vatandaşlar ise zabıta ekipleri tarafından pazar yerine alınmıyor. Yozgat Belediyesi tarafından pazar girişine konulan dezenfekte istasyonu ile vatandaşlar ellerini dezenfekte ederek pazar yerine girebiliyor ve alış verişlerini yapıyor. Diğer yandan ise zabıta ekipleri, sabah erken saatlerde pazar yerini gezerek maske ve eldiven kontrolü yapıyor, satıcı ile vatandaşların ateş ölçümlerini gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri üzerinde uyarıcı notlar yazan broşürleri de meyve ve sebzelerin üzerine koymaları için pazarcı esnafına dağıtıyor.


Denetimlerin ardından pazarda tezgah açan esnaf, satışların bol ve bereketli geçmesi için topluca dua ettikten sonra işe başlıyor.


Pazar esnaflarından İlhan Tokatlıoğlu, maske ve eldiven takmadan satış yapmadıklarını belirterek hem vatandaşların hem de kendilerinin sağlığı için kurallara uyduklarını söyledi.


Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu ise zabıta ekiplerimizle birlikte pazarcı arkadaşlarımıza sosyal mesafe uyarısı yaparak el dezenfektelerini yapıp maskelerini ve eldivenlerini takmak suretiyle uyarılarımızı yapıyoruz ve vatandaşa hizmet edecek hale geldik. Zabıta müdürlüğü ekipleri gerekli yerlerde maske ve eldiven dağıtmakta ve girişlerde ateş kontrolü yapmaktalar. Pazar yerimize girişlerimizde de vatandaşlarımız için el dezenfekteleri bulunuyor. Ben zabıta müdürlüğü ekiplerimize denetimleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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