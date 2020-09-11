İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yozgat'ta pekmez kazanları kaynamaya başladı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ta bağ bozumunun başlamasıyla köylerde kış hazırlıkları da hızlandı.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta bağ bozumunun başlamasıyla köylerde kış hazırlıkları da hızlandı.


Yozgat'ın Çekerek ilçesi Arpaç köyünde bağ bozumu başladı. Bağ bozumu ile birlikte kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez kazanları da kaynamaya başladı.


Sabahın erken saatlerinde bin bir emek ve gayretle bağlardan toplanan üzümler, traktörlere doldurularak evlere taşınıyor. Toplanan salkım salkım üzümler, ilk olarak doğal maya olarak kullanılan özel pekmez toprağıyla buluşuyor. Ardından killi toprakla karışması için ezilen üzümler, kıvama geldikten sonra kaynatılmak üzere büyük kazanlara konuluyor. Meşe odunu ateşinde 2-3 saat sürekli kepçe ile karıştırılarak kaynatılan üzümler, kıvama geldikten sonra süzgeçten geçiriliyor. Bekleme süresinin ardından kavanozlara alınan pekmez, yemeye hazır hale geliyor.


Arpaç köyünde bağ bozumuna başladıklarını belirten Adem Öztürk, bu yıl üzüm veriminin iyi olduğunu söyledi. Öztürk, “Her yıl Eylül-Ekim aylarında bağ bozumu yapıp pekmez kaynatıyoruz. Bağlardan topladığımız sofralık üzümlerin tamamını satma imkanımız yok. Ürün fazla olduğu zaman pekmez yaparak kış hazırlığı yapıyoruz. Bu pekmezlerin bir kısmını kendimiz için ayırıyoruz bir kısmını da semt pazarlarında satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Salkım salkım toplanan üzümleri ezip kabuğundan ayırdıktan sonra, odun ateşinde kaynatarak pekmez haline dönüştürüyoruz. Yaptığımız pekmezlerin kilosunu da 35-40 liradan satıyoruz" şeklinde konuştu.


Adem Süzener ise bağ bozumu gerçekleştirerek pekmez yapımına başladıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.