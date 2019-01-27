Yozgat'ta şehit emanetleri sergisi açıldı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde belediyenin de katkılarıyla düzenlenen 22. Şehit Emanetleri Mustafa Kemal Devrilmez Sergisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Salonu'nda açılan sergiye Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saydam, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Garnizon Komutanı Yuşa Kılınç, Emniyet Müdür Vekili Kadir Topkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, İstanbul'da terör saldırısı sonucu şehit düşen çevik kuvvet polisi Mustafa Kemal Devrilmez'in ailesi, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Onlar bizler için şehit oldular. Hayatlarının baharında vatan, bayrak savunması için şehit oldular. Onların ne için şehit olduğunu hepimizin anlaması lazım. Bayrağımız göklerden inmesin, ezanımız minarelerden dinmesin diye onlar canlarını verdiler. Onlar ne için şehit olduysa bizler de onun için yaşamalıyız. Herkes bulunduğu konumda yerine getirdiği vazifeyi yaparken bir kez daha düşünmeli. Bizim bu vazifeleri rahatça yapabilmemiz için binlerce şehit olan insanımız var” dedi.

2015 yılında Hakkari'de şehit olan Bordo Bereli Sadık Aparangil'in eşi Fatma Aparangil ise yaptığı konuşmada hain terör örgütlerine seslenerek, “Sanmasınlar ki Sadık Aparangil öldü. Bu vatana gelip te hiç yoktan yere vatanımıza sahip olacaklarını düşünmesinler. Bu vatan ezelden bizimdi ebediyete kadar da bizim olacak. Biz şehit aileleri olarak ne güçsüz ne de aciziz. Ben eşime bir söz verdim. ‘Eğer ben şehit olursam peşimde güçlü bir Fatma görmek istiyorum' demişti. Eşin güçlü, emanetinin başında senin bıraktığın yarım kalan her şeyi devam ettiriyor. Biz şehit aileleri o kadar gururluyuz ki sevdiklerimiz ölmedi onlar yaşıyorlar. Onların arkalarında dimdik ayaktayız. Allah bizleri öbür dünyada birlikte buluşturmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

Ülke genelinde şehit emanetleri sergisinin düzenlenmesinde emeği geçen Coğrafya öğretmeni Menderes Kılıçaslan da yaptığı konuşmada, “Özellikle genç nesiller üzerinde milli bilinç oluşturmak için gayret gösteriyoruz. 192 şehit emanetinin yer aldığı serginin 22.sini memleketimizin Sarıkaya ilçesinde açtık. Aileler her konu da bize yardımcı oluyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda şehit emanetleri sergimizi açmaya devam ediyoruz. Amacımız doğrultusunda bu şekilde yolumuza devam edeceğiz ve şehitlerimizi unutturmamaya elimizden geldiğince çaba harcayacağız. Yozgat'tan sonra Manisa, Isparta, Antalya ve yurt dışında sergi açılışımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Duygu dolu anların yaşandığı sergide birçok şehit yakını da gözyaşlarına hakim olamadı. Değişik zamanlarda ve olaylarda şehit olmuş kahramanların giysilerinin sergilendiği tören sonrası plaket töreni düzenlendi. Daha sonra katılımcılara Sarıkaya Kızılelma Şehitlik Anıtı'nın açılışıyla ilgili bir video izletildi.

Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Salonu'nda gerçekleştirilen şehit emanetleri sergisini vatandaşlar 1 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edebilecek.