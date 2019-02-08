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Yozgat'ta şehit yakınları için tiyatro oyunu sergilendi

Yozgat’ta Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından şehit aileleri için düzenlenen tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Yozgat'ta Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından şehit aileleri için düzenlenen tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.


Yozgat Sanat Tiyatrosu ekibi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonunda şehit yakınları için sahneye çıktı. Gerçekleştirilen 'Ortaya Karışık' tiyatro oyununa şehit aileleri ve yakınları katıldı. Tiyatro gösterisi büyük beğeni ve ilgi ile izlendi.


Tiyatro gösterisi sonrası açıklamalarda bulunan KADEM İl Temsilcisi Fadime Solmaz,"Kadem İl Temsilciliği olarak asker ve polis şehit ailelerimize bir etkinlik yapmak istedik. Şehit ailelerimizle görüştük onlarda bizimle tiyatro oyununu izlemeyi kabul ettiler. Birlikte tiyatro izlemenin onurunu yaşadık." dedi.


Yozgat Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Burak Öngel ise,"Bugün şehit ailelerimize özel bir seans düzenledik. Bunun heyecanını yaşadık. Onlar bize aziz şehitlerimizin emanetleri. Onlar bir nebze olsun, tebessüm ederlerse bizler de mutlu oluruz. KADEM ve Yozgat Sanat Tiyatrosu olarak ortaklaşa bir etkinlik düzenledik." şeklinde konuştu.

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