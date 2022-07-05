Yozgat'ta şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye gitti

Yozgat Valiliği, 43 gazi ve 41 şehit yakınından oluşan 84 kişiyi Çanakkale'ye gönderdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket eden kafilenin uğurlama törenine, Vali Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Şehit yakınları ve gaziler için 2 günlük Çanakkale gezisi düzenlediklerini söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, “Bu vatan için canını feda eden şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizi Çanakkale'ye göndermek için söz vermiştik. İki gün sürecek gezide ailelerimiz, Çanakkale'de hem şehitlerimizin mezarlarını ziyaret edecek hem de Kurtuluş Savaşı destanın yazıldığı toprakları görecek. Hepsinin yolları açık olsun, hayırlıca gidip gelmek nasip olsun” dedi.

İki otobüs ile yola çıkan kafilenin Perşembe günü Yozgat'a döneceği belirtildi.