Yozgat'ta şehitler anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Yozgat'ta 15 Temmuz hain darbe gecesinde hayatını kaybeden 12 Yozgatlı şehit anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası" etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Bilal Şahin Batı Kampüsünde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda, darbe girişimi sırasında şehit olan Yozgatlı 12 şehit anısına çam ağacı fidanı toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve 15 Temmuz şehitlerinin aileleri katıldı.

Fidan dikimi sonrası konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, “15 Temmuz'u hatırlamak ve unutmamak adına Valiliğimiz, Belediyemiz ve Üniversitemiz ile fidan dikim töreninde bir araya geldik. Biz şehitlerimizi gönlümüze yazdık. İnşallah dikilen fidanlarla da bu bölge ve coğrafyaya köklerini salacaklar. Onların isminin yaşatılması ve unutulmaması adına hatıra ormanımızda fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Tüm şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.

Geleceğimizin teminat altına alınabilmesi için geçmişin hafızasının geleceğe aktarılması gerektiğini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise “15 Temmuz kalkışması bu hafızanın sürekli zihinlerde olması gereken bir gece. Bir tarafı ile ihanet ve alçaklık diğer tarafı da Cumhurbaşkanımızın meydanlara daveti ile birlikte kahramanlık abidesi olan bir geceden bahsediyoruz. Allah bugünleri bir daha yaşatmasın. Eğer biz geleceğimizi teminat altına almak istiyorsak bugünleri unutmamamız lazım. Geçmişimizin hafızasını geleceğe ve yeni neslimize aktarmamız lazım. Bu tören ve fidan dikme etkinliği bunun esasıdır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.