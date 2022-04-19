İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yozgat'ta şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Yozgat’ta dün etkili olan şiddetli rüzgarda Çekerek ilçesindeki bazı seralar hasar gördü.

Yozgat'ta dün etkili olan şiddetli rüzgarda Çekerek ilçesindeki bazı seralar hasar gördü.


Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşanan şiddetli rüzgar, üretici Çağrı Öcal'a ait serada hasara yol açtı. Rüzgar nedeniyle naylon örtüleri yırtılan seradaki domates fideleri zarar gördü. 2 dönümlük domates serasının zarar gördüğünü söyleyen Öcal, “Ülkemizde oluşan rüzgardan ilçemiz de nasiplendi. Görüldüğü gibi seram yüzde yüz oranında hasar aldı. Yetkililerden acil bir şekilde yardım talep ediyorum. Şu anda durumumuz bu. Naylon ve demirlerde zarar var, çok sayıda fidelerimizde de zarar oluştu” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.