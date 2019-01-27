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Yozgat'ta silah kaçakçılarına suçüstü 2 gözaltı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Boğazlıyan'da İl Jandarma ve il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘silah ticareti ve kaçakçılığı yapan' şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde kurulu Pazar yeri içerisinde 42 B 8972 plakalı araç içerisinde yasal olmayan silahların bilgisini alan İl Jandarma ekipleri, durdurdukları araçta arama yaptı. Araç içerisinde bulunan Abdullah T. ve Emre T. gözaltına alınırken arama yapılan araç içerisinde 81 adet kurusıkı tabanca, 62 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca namlusu, 81 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 28 bin 200 adet havalı tüfek fişeği ve 14 bin 500 adet kurusıkı tabanca fişeği malzemesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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