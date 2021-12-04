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Yozgat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Yozgat’ta özel bir okulun yönetim kurulu başkanlığını yapan F.

Yozgat'ta özel bir okulun yönetim kurulu başkanlığını yapan F.Y. uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandı.


Yozgat'ta aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen T.K.G. (17), ile yönetim kurulu başkanı F.Y. Lise Caddesinde karşılaştı. T.K.G. yanında bulunan tabancayla F.Y.'yi ayağından vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı F.Y. ise Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.


Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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