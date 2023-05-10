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Yozgat'ta sis etkili oldu

Yozgat’ta sabah saatlerinde etki olan yoğun sis görüş mesafesine düşürdü.

Yozgat'ta sabah saatlerinde etki olan yoğun sis görüş mesafesine düşürdü.


Yozgat'ta kent merkezinde etkili olan yoğun sis, şehrin üzerini tamamen kapattı. Yozgat'ta sabahın erken saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan sis ilerleyen saatlerde tüm şehri kapladı. Yoğun sisle birlikte görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Muslubelen mevkiinden çekilen fotoğraflarda Yozgat Kent merkezi tamamen sis altında kaldığı görülüyor.

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