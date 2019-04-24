Yozgat'ta Siyah Nohut Ekimi Yapıldı

Yozgat'ta en önemli ürünlerinden olan nohutta değişik ve alternatif çeşit olan siyah nohutun deneme ekimi yapıldı.

Baklagil ekiminde alternatif ve yerli çeşitlerin Yozgat'ta denenmesi amacıyla Katran çeşidi Siyah Nohut'un deneme ekimi Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesine bağlı Gövdecili Köyünde yapıldı.

Yapılan deneme çalışması ile ilgili olarak açıklama yapan İl Müdürü Ziyaattin Özdemir; “Siyah Nohut bilinen nohuttan farkı yoktur. Rengi siyah olup Halk arasında Kara Nohut diye de bilinir. Yetiştirilmesi kolaydır. İlimizde görülen çiftçilerimiz tarafından san olarak anılan antraknoz hastalığına toleranslıdır. Hem protein oranı hem de diğer besin maddeleri bakımından ülkemizde ekilen diğer nohutlara göre besleyici değeri çok yüksektir. Lifli yapısı ile sağlıklı zengin, mineral ve vitamin sahip olduğundan besleyici bir bitkidir. Siyah nohut da antioksidan magnezyum folik asit bol miktarda bulunmaktadır. Henüz Pazar durumu diğer nohuta göre daha zayıf olmakla birlikte bu saydığımız özellikleri nedeniyle bazı tüketiciler tarafından özellikle istenmektedir.”diye konuştu.