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Yozgat'ta soğuk hava araç camlarını dondurdu

Yozgat’ta soğuk hava ve ayaz etkisini sürdürürken gece, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar indiği kent merkezinde araç camları buz tuttu.

Yozgat'ta soğuk hava ve ayaz etkisini sürdürürken gece, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar indiği kent merkezinde araç camları buz tuttu.


Yozgat'ta son günlerde hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Etkili olan soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Termometrelerin özellikle gece ve sabah erken saatlerde eksi 3 dereceye kadar düştüğü kentte, araç camları buz tuttu. Araç sahipleri araçlarının camlarını temizledikten sonra işe gitmek için yola koyuldu.


Yozgat'ta soğuk havanın etkisini hissettirmeye başladığını söyleyen Adem Demir, “Yozgat'ta hava çok soğuk özellikle sabaha karşı eksileri görüyor. Sabah kalktık, araçların camları buz tutmuş kazıyıp işimize gideceğiz. Kışta yavaş yavaş kendini gösterdi. Havalar çok soğudu” dedi.


Baran Doğdu ise “İşe gideceğiz, geceleri çok soğuk olduğu için araçlarımızın camına hep kırağı düşüyor, buz tutuyor. Sabah soğukta kalkıp bir de araçlarımızın camlarını temizlemekle uğraşıyoruz. Yozgat'a artık kış geldi” şeklinde konuştu.

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