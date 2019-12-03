Yozgat'ta soğuk hava araç camlarını ve çeşmeleri dondurdu

Yozgat'ta soğuk hava ve ayaz etkisini sürdürürken gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar indi. Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle çeşme olukları, kaldırımlar ve araç camları buz tuttu.

Yozgat'ta gece termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterirken soğuk hava araçların camlarını, çeşmeleri, kaldırımları ve ağaçları dondurdu. Araçların camlarını temizleyen vatandaşlar soğuktan olumsuz etkilendi. Bazı vatandaşlar da buz tutan işyerlerinin önünü temizledi. Soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar ise çareyi bere ve atkılara sığınmakta buldu.

Yozgat'a yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden Abdurrahman İnaltekin, “Geceleri sıcaklık eksilere düşüyor arabalara kırağı düşüyor ve buz tutuyor o yüzden araçlarımızı temizlemek gerekiyor. Yozgat'ımızın artık kışı geldi. Şimdi kar bekliyoruz” dedi. Yozgat'ta çeşmelerin buz tuttuğunu söyleyen Hüseyin Doğan ise “Çeşmeler soğuk havadan buz tuttu, sıcaklık -5 dereceye kadar düştü. Buz tutan çeşmelerin üzerinde yürünebiliyor” şeklinde konuştu.

Adem Demir de Yozgat'a artık kış geldiğini söyleyerek “Arabaların camları buz tuttu, hava çok soğuk. Bundan sonra da kış bekliyoruz. Sabahları işe giderken üşüyoruz. Her yer buz tuttu” ifadelerine yer verdi.