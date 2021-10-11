Yozgat'ta sonbahar güzelliği drone ile görüntülendi

İç Anadolu Bölgesinin tek blok ve en geniş ormanlarından olan, coğrafi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi ormanlarında sonbaharla birlikte eşsiz görüntüler oluştu.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle İlçede ağaçlar, bugünlerde sarı ve yeşil renklerin bütün tonlarını taşımaya başladı. Renk cümbüşünün oluştuğu Akdağmadeni ormanlarında oluşan seyirlik görüntüler doğaseverlerin de ilgisini çekti.

Yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen Akdağmadeni ormanları, drone ile görüntülendi.