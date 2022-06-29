Yozgat'ta süneye karşı mücadele sürüyor

Yozgat'ta 2022 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda süne mücadelesi nimf surveyi sonucunda nimf oranlarının il ortalamasına göre yüksek çıkması nedeniyle merkez başta olmak üzere Yerköy, Yenifakılı, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce süne ilaçlama kararı alındı. Bu doğrultuda merkeze bağlı Bayatören köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince 14 bin dekar hububat ekili alanda süne ilaçlaması yapıldı.

Süne ile mücadelenin önemine değinerek çiftçileri süneye karşı duyarlı olmalarını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat'ın önemli hububat üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Özkan, “Gıdanın bu kadar önemli olduğu zamanlarda dekarda maksimum ürün almak birinci hedeflerimizdendir. Bu bağlamda hububatın önemli zararlılarından olan süne-kımıl ile ilgili olarak son bir aydır hafta sonları da dahil merkez ve 13 ilçe müdürlüklerimizle bir kontrol, 20 ekip, 73 teknik, 13 idari personellerimizle toplam 1.500.000 dekar alanda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde ilaçlama kararı alınan yerlerde üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler de yapılmaktadır.” dedi.